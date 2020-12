Sassuolo-Benevento, le formazioni ufficiali: Boga fuori, tocca ad Haraslin

De Zerbi lascia in panchina Boga: sull'out di sinistra gioca Haraslin. Djuricic 'falso nueve'. Inzaghi con Ionita e Caprari dietro a Lapadula.

Le formazioni ufficiali di -

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Lopez, Haraslin; Djuricic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

L'undicesima giornata della si apre al 'Mapei Stadium' dove il Sassuolo, un punto nelle ultime due partite, ospita il Benevento.

De Zerbi lascia in panchina Boga: sulla corsia mancina dei trequartisti troviamo Haraslin, con Maxime Lopez e Berardi a completare il reparto. In avanti spazio per Djuricic nel ruolo di 'falso nueve'. In coppia con Locatelli in mediana c'è Bourabia, Kyriakopoulos terzino sinistro.

Filippo Inzaghi senza sorprese: Lapadula non si tocca, supportato da Ionita e Caprari. Schiattarella in cabina di regia, coadiuvato dalle mezzali Hetemaj e Improta.