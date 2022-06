Sassuolo, Alvarez a un passo: accettata l'offerta presentata al Penarol

Neroverdi vicini all'ingaggio dell'attaccante uruguaiano. Il presidente del Penarol conferma di aver accettato l'offerta del club di Serie A.

Il Sassuolo si avvia a concludere la prima trattativa della sua estate di calciomercato. I neroverdi sono ad un passo da Agustin Alvarez Martinez.

Già nelle scorse ore era circolata una voce insistente su un possibile passaggio dell'attaccante classe 2001 alla corte di Dionisi.

Voce confermata dal presidente del Penarol, Ignacio Ruglio, il quale ai microfoni di ESPN ha rivelato di aver accettato l'offerta del club della famiglia Squinzi.

“Abbiamo accettato l’offerta del Sassuolo di 12 milioni di dollari più due bonus da un milione in base ai gol, più il 20% della futura rivendita. Il Sassuolo ci ha detto che l’avrebbe inviata ufficialmente nelle prossime ore”.

Sembra mancare dunque solo l'ufficialità per il passaggio dell'attaccante in neroverde. Alvarez, che sembrava un vero e proprio crac destinato a lasciare il Penarol a gennaio, ha avuto parecchie difficoltà nei primi 6 mesi del 2022.

Un solo goal in venti partite giocate, un rendimento che però non ha influito in negativo sulla sua valutazione.