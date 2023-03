Sassuolo, Alvarez cercasi: che fine ha fatto il "nuovo Suarez"?

Il Sassuolo ha pagato Alvarez 11 milioni ma fin qui l'attaccante non ha lasciato il segno: per lui in Serie A un goal e una sola presenza da titolare.

Stagione difficile per Augustín Alvarez. L'attaccante uruguaiano, al primo anno in Italia con la maglia del Sassuolo, evidentemente sta facendo fatica ad adattarsi al nuovo calcio e alla nuova vita.

Il club neroverde ha creduto in lui sborsando 11 milioni di euro più bonus per acquistarlo a titolo definitivo dal Penarol, club dove il giocatore è cresciuto. Alvarez è arrivato in Europa con l'etichetta di nuovo Luis Suarez per similitudini nelle movenze, nella finalizzazione e nel dribbling con il connazionale, ma finora in Serie A ha messo insieme un goal (decisivo nella vittoria di Torino), un assist e una sola presenza da titolare.

Tutto questo in 18 partite, nelle quali il classe 2001 ha messo piede in campo sempre a gara in corso e solo una volta dal primo minuto: in occasione di Sassuolo-Lazio. Era metà gennaio, la squadra di Sarri vinse 2-0 e Alvarez fu sostituito al 54'.

Per il resto gli highlights della stagione del numero 11 neroverde sono tutti ingressi a gara in corso, e spesso per una manciata di minuti. Alvarez, nelle gerarchie di Dionisi, parte dietro a Pinamonti e Defrel, anche se il Carnevali è convinto che con il tempo il ragazzo si farà.

“Lui è un giocatore che credo possa avere un grande futuro - le parole del ds del Sassuolo a TMW - È un ragazzo giovane che deve ambientarsi nel nostro campionato, deve costruirsi ancora un po’ sotto l’aspetto fisico, ma è di grande prospettiva. Bisogna dedicargli un po’ di tempo, ma spero e credo che l’anno prossimo sia l’anno buono. Ci crediamo tanto e l’investimento importante che abbiamo fatto per lui ne è la dimostrazione”.