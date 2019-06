#Sarriout spopola su Twitter: tifosi della Juventus divisi

In questi giorni Sarri potrebbe approdare alla Juventus: tantissimi fans dei bianconeri si scagliano contro l'eventuale nuovo tecnico.

Non uno specchio del mondo, ma una buona parte di esso. Nell'ultimo decennio Twitter ha portato alla possibilità di commentare le notizie del giorno in massa, in una serie infinita di messaggi per dire la propria in positivo o in negativo. Non solo, visto che tale social ha portato a creare gli hashtag poi virali nel resto del web: quello odierno parla di , e di Sarri. #Sarriout.

Migliaia di persone, infatti, hanno utilizzato in queste ore l'hashtag #Sarriout per esprimere il proprio dissenso riguardo l'eventuale arrivo dell'ex tecnico del alla Juventus. L'attuale allenatore del sembra essere il favorito per il dopo Allegri, ma tantissimi tifosi bianconeri non vedono di buon occhio tale scelta.

Un #Sarriout comunque utilizzato anche da chi crede che questa ipotesi possa portare grandi benefici alla Juventus, nonchè dai tifosi avversari pronti ad evidenziare che nonostante qualche polemica attorno al tecnico napoletano, i fans di Madama si ricrederanno al più presto.

Del resto Sarri ha appena conquistato l' e ai tempi del Napoli ha dimostrato di poter ottenere una massiccia dose di punti puntando sul bel gioco. Ai tifosi della Juventus non sono però piaciute alcune dichiarazioni del passato, che non rappresenterebbero lo stile della squadra piemontese.

Fa specie tra l'altro pensare ad un hashtag già proiettato nel futuro che invita Sarri a lasciare la Juventus, nonostante questi non abbia ancora minimamente firmato con la società di Agnelli. Anche se l'accordo tra le parti potrebbe divenire realtà già nei prossimi giorni.

Vittima di un #out qualche settimana fa anche Allegri, in seguito all'eliminazione della Juventus dalla . Si tratta in generale di un hashtag usato costantemente dai tifosi di tutto il mondo per evidenziare il proprio disappunto nei confronti di un tecnico. Stavolta però si è andati oltre, mostrandolo nonostante non esista ancora nessuna ufficialità e nessun match dello stesso allenatore su cui basarsi.