"Sarri potrebbe farci un'offerta": Klopp esalta Lallana 'versione Jorginho'

Il tecnico del Liverpool Campione d'Europa elogia il suo centrocampista, paragonandolo a Jorginho e al ruolo nel Chelsea di Sarri.

Appena insiediatosi alla , Maurizio Sarri sta valutando le possibilità per la sua nuova avventura. Sarà curioso vedere in che modo giocherà Madama, sopratutto in mezzo al campo dopo gli anni passati a sfruttare l'abilità di Jorginho. Dal un'idea indiretta arriva da Jurgen Klopp.

Commentando la vittoria del Liverpool sul Bradford City per 3-1 arrivata nella giornata di domenica, Klopp ha infatti paragonato Adam Lallana al Jorginho visto in maglia con Sarri allenatore. Mettendo in mezzo proprio lo stesso nuovo tecnico della Juventus.

Lallana può ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo Liverpool a meno di una cessione, sulla quale Klopp ha scherzato:

"Adam è il tipo di giocatore che può giocare lì, in un ruolo alla Jorginho. Spero che Maurizio Sarri non veda le partite o ci farà un'offerta!".

Nell'orizzonte bianconero non sembra esserci l'interesse per Lallana e la volontà di Klopp sembra proprio quella di tenere il suo centrocampista, così da provare a renderlo maggiormente protagonista rispetto alla passata stagione. Utilizzandolo alla Jorginho.

Arrivato al Liverpool nel 2014, Lallana non è stato tra i protagonisti assoluti delle ultime stagioni, ma è comunque risultato essere un buon elemento per i Reds all'occorrenza. Sopratutto però come trequartista e ala, e non come interno alla Jorginho.

Opzione in più per il Liverpool o per chi deciderà di trattare il suo acquisto:

"Si tratta di acquistare il ritmo in quel ruollo, facendo cose in cui è naturalmente bravo. Giocare in piccoli spazi, passare la palla e tornare indietro. Con Milner questo è possibile, per noi è un'altra opzione".

Sarri guarderà le partite del Liverpool in queste settimane?