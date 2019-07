Sarri alla Juventus, Insigne ribadisce: "E' stato un tradimento"

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, sarà un certamente ambizioso. La compagine partenopea è stata già rafforzata con gli arrivi di Di Lorenzo e Manolas e l’obiettivo nemmeno troppo nascosto è quello di riuscire presto a regalare a Carlo Ancelotti un top player come James Rodriguez.

Lorenzo Insigne, parlando dal ritiro di Dimaro, ha commentato il possibile arrivo dell’asso colombiano.

L’attaccante azzurro si appresta ad iniziare la stagione da capitano, visto che ha ereditato la fascia da Marek Hamsik.

“Se sento la responsabilità? Quella la sentivo anche quando non ero capitano, ho sempre cercato di dare una mano ai miei compagni. Ho sentito le parole del mister e del presidente, mi danno la caricata per dare dare il massimo. La maglia del Napoli è molto importante per me e giocare qui da napoletano non è semplice. Sono il primo a restare male per una sconfitta”.