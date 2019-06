Sarri alla Juventus, il rapper Anastasio: "Sei andato col potere"

Il rapper Anastasio non accetta il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus: "Eri il mio condottiero, bravo a organizzare una squadra di ragionieri".

L'annuncio di Maurizio Sarri alla ha creato un terremoto di enormi proporzioni, in particolare tra i tifosi del che mai e poi mai si sarebbero aspettati di vedere il loro ex condottiero alla guida degli acerrimi rivali, sfidati e quasi battuti in una cavalcata entusiasmante nel 2017/2018.

Tra gli scontenti figura anche il rapper Anastasio, uno che per l'allenatore toscano nutriva (meglio parlare al passato) grande rispetto, tanto da essere arrivato a dedicargli addirittura la canzone 'Come Maurizio Sarri'.

Sulla sua pagina ufficiale Facebook, il cantante napoletano non ha nascosto la profonda amarezza per il tradimento del proprio idolo. Sentimento comune a quello di gran parte della tifoseria partenopea, d'altronde.

"Maurizio, parlo a te: eri il mio condottiero, depositario di valori che forse ancora ti appartengono, ma non sei più simbolico. Dove c'era un Comandante vedo solo un uomo molto bravo a organizzare una squadra di ragionieri. Sei andato con loro, col potere che giocavamo a sfidare. Non lo so se siamo stati noi a costruire tutto o se anche tu ti sentivi parte della rivoluzione, so solo che si è rotto il gioco, è morta una favola. Pazienza. La sigaretta la romperò per una buona causa, promesso".

Sarri ha saputo sconvolgere, sia in positivo che in negativo, le abitudini di un popolo abituato a soffrire calcisticamente parlando: da oggi in avanti, la percezione nei suoi confronti non sarà più la stessa.