Sarri e l'infortunio di Immobile: "L'anno scorso ha subito un'infrazione al perone"

Il tecnico rivela da dove nascono i frequenti problemi muscolari di Immobile: "Ha chiuso la scorsa stagione con un'infrazione al perone".

Stagione decisamente sfortunata quella vissuta fin qui da Ciro Immobile, costretto a stare fuori parecchie settimane a causa di diversi problemi muscolare. Una novità assoluta per un giocatore che nel recente passato ha giocato tutte le partite o quasi.

Ora a fare chiarezza sulle condizioni di Immobile è Maurizio Sarri, che intervenuto durante il premio dedicato a Viciani al 'Gran galà dello sport di Castiglian Fiorentino', ha svelato da cosa nascono i problemi del suo attaccante.

"Ciro purtroppo è uscito dalla stagione scorsa con un’infrazione al perone. Secondo me è andato in difficoltà di appoggio, gli ha creato qualche piccolo squilibrio e lo sta portando ad avere problemi muscolari".

Un'assenza pesantissima ovviamente per la Lazio ma a cui Sarri non intende appellarsi, sottolineando come anche altre squadre abbiano gli stessi problemi.

"È chiaro che l’anno scorso di questi tempi aveva fatto 20 goal, quest’anno 9: con i gol di differenza potremmo avere qualche punto in più. Ma non ci si può appellare a questi episodi, poi succedono un po’ a tutti. Pensate la Juventus che ha preso Pogba e ancora non è riuscito a giocare: purtroppo nel calcio d’oggi questa casistica di infortuni è arrivata a livelli esponenziali” .

In questa stagione Immobile ha fin qui giocato 27 partite segnando 11 goal, numeri lontani da quelli delle ultime stagioni.