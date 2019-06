Sarri alla Juventus, siamo ai dettagli: spunta il super bonus Champions

Paratici e Ramadani sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell'operazione Sarri-Juventus, l'ufficialità arriverà la prossima settimana.

La panchina della è senza padrone ormai da 28 giorni ma il tanto atteso annuncio del nuovo allenatore bianconero, nonostante gli incontri frenetici a Palazzo Parigi, non è arrivato neppure ieri.

In realtà però Paratici e Ramadani starebbero definendo davvero gli ultimissimi dettagli e, soprattutto, aspettano che il liberi Lampard dal . Condizione necessaria questa affinché Sarri possa finalmente raggiungere .

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'arrivo del tecnico è previsto per la prossima settimana, poi Sarri partirà per la sua amata San Benedetto del Tronto con in tasca un ricco triennale. Ma non solo.

In base a quanto riporta oggi 'Il Corriere dello Sport' sullo stesso contratto sarebbe già stato inserito un ricco bonus in caso di vittoria della , segnale di come alla Juventus credano molto in Sarri.

Intanto secondo 'Tuttosport' il tecnico avrebbe delineato le linee guida sul calciomercato con intoccabili, cedibili, obiettivi e sogni. Rugani e Pjanic, tra i più a rischio con Allegri, ad esempio saranno dei punti fermi col nuovo tecnico così come Bernardeschi e Bentancur.

Sembra invece molto probabile l'addio di Khedira e sono in bilico anche le posizioni di Matuidi e Mandzukic, altri due fedelissimi dell'ex tecnico bianconero.

I sogni sono rappresentati da Koulibaly e Pogba, mentre potrebbero davvero arrivare Manolas e Icardi, giocatori che il nuovo allenatore avrebbe voluto anche ai tempi del . La Juventus di Sarri, insomma, è già in rampa di lancio.