Saponara ci crede: "Balotelli è da Pallone d'Oro con i mezzi che ha"

Riccardo Saponara a gennaio è passato dal al e proprio alla corte di Liverani stava risorgendo, dopo una prima parte di stagione buia in Liguria.

E poi nel momento migliore lo stop dovuto al coronavirus. Alla 'Gazzetta dello Sport' ha spiegato i motivi del suo ritrovato rendimento a Lecce.

"Il club mi aveva cercato già la scorsa estate e Liverani mi ha convinto con la sua idea di calcio: in avevo apprezzato la vocazione offensiva e la ricerca della verticalizzazione del Lecce. Forse, per la mia discontinuità, qualcuno ha messo in dubbio le mie qualità. Con Liverani c’è stato subito feeling".