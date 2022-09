Santos U13 virale: spettacolo e gioia di creare il raddoppio

Dribbling, giocate e colpi di tacco: il secondo goal del Santos contro l'EC São Bernardo ha riconciliato molti tifosi con il calcio.

Dribbling, pochi. Genialità e istinto sempre più radi. Il calcio odierno può piacere o non piacere, soggettivamente, ma spesso limita le capacità dei singoli nel voler rischiare e creare qualcosa di grandioso. All'improvviso. Classe e gioia nel video calcistico più virale degli ultimi giorni.

Ci troviamo in Brasile, la patria della genialità e della classe calcistica. Si gioca l'incontro tra i padroni di casa dell'EC São Bernardo e gli ospiti del Santos, per il campionato Under 13. Bianconeri in vantaggio 1-0 e raddoppio di Dani Carvalho al 61' della ripresa. Magico.

Un'azione di gioia e desiderio di stupire, cercando di ottenere il massimo dalle loro capacità e dalla volontà di giocare a calcio divertendosi. Uno-due, doppio passo e due giocatori superati sulla trequarti, cross mordido sulla destra, stop e dribbling.

Nadson, che riceve sulla destra, corre verso la linea di fondo lasciando sul posto il marcatore - dopo aver alzato il pallone con un gioco di prestigio - mettendo in mezzo per Dani Carvalho: colpo di tacco e 2-0 da parte del Santos.

Una partita, quella del Torneo Paulista di categoria, che ha visto il Santos trionfare 4-0. Una gara ingestibile per i padroni di casa. Una gara utile ai tifosi delusi dal calcio dei grandi, di nuovo innamorati di uno sport che può regalare felicità ai suoi protagonisti. Soprattutto se giovanissimi.