Santana nella storia del Palermo: è il primo rosanero a segnare in A, B, C e D

A 39 anni Mario Alberto Santana è diventato il primo giocatore nella storia del Palermo ha segnare in tutte le prime quattro categorie.

E’ approdato per la prima volta al Palermo nel 2002 ed oggi che ha 39 anni, non solo veste ancora la maglia rosanero e, dopo essersi ampiamente guadagnato un posto nella storia del club siciliano, si è regalato una soddisfazione non da poco.

Mario Alberto Santana, dopo essere diventato nei mesi scorsi il primo giocatore ad aver indossato la maglia del Palermo in Serie A, Serie B, Serie C e Serie D, è diventato anche il primo giocatore a riuscire a segnare in tutte e quattro queste categorie con i rosanero.

Gli mancava solo la rete in C per festeggiare questo importante traguardo e l’ha trovata nel corso del derby con il Catania, valido per la ventottesima giornata del Girone C, quando al 60’, dopo essere entrato da poco in campo, ha ha stoppato un pallone proveniente dalla sinistra ed ha battuto di giustezza Cofente.

Il campione argentino, che in Italia ha vestito anche le maglie di Venezia, Chievo, Fiorentina, Napoli, Cesena, Torino, Genoa, Frosinone e Pro Patria, raggiunge nella speciale classifica di coloro che sono riusciti a segnare in tutte le prime quattro serie del calcio italiano con la stessa squadra altri giocatori come Lorenzo Pasciuti (Carpi) e Alessandro Lucarelli (Parma). Ma c’è di più.

Santana nel corso della sua lunga carriera ha trovato il goal anche in Europa League e Champions League e quindi ha completato quindi una splendida ‘collezione’.