Sane e Sterling discutono del trasferimento in Germania? Tifosi del Bayern sull'attenti

Un video ripreso durante l'allenamento del Manchester City ha portato nuove speranze ai fans bavaresi.

Sta facendo parlare di sè, dividendo l'umore delle tifoserie. Parliamo di Leroy Sane, attaccante del tra i protagonisti delle ultime stagioni, nel mirino del da diverse settimane. Acquisto impossibile vista la richiesta economica dei Citizens? Forse no.

Sane: “Right now I don’t know anything.”



Sterling: “Germany?"



Sane: “I’ll tell you after.”



Are we hearing correctly here? 😳pic.twitter.com/VZQ6hjE9FJ — Goal (@goal) July 17, 2019

Durante l'ultimo allenamento del Manchester City lo stesso Sane e il compagno di squadra Sterling sono stati beccati intenti a conversare secondo molti ad un possibile trasferimento in : il Bayern del resto cerca ancora i sostituti di Robben e Ribery per l'attacco di Kovac.

"Ora come ora non so niente" si sente durante l'allenamento del City, con Sterling che chiede all'amico "Germania?", ricevendo come risposta l'enigmatico "Ti dico più tardi" che ha portato i tifosi del a sperare nuovamente nel suo acquisto.

Non proprio un indizio di calciomercato, ma nell'era dei social e delle suggestioni improvvise comunque qualcosa che sta portando sulla scena sia Sterling che Sane. Il Bayern sembrava aver rinunciato all'acquisto del tedesco, ma occhio alle sorprese nelle prossime settimane.