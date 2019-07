Sané al Bayern? Guardiola ammette: "Se vorrà andare, io sarò triste"

Pep Guardiola parla sinceramente su Sané: "Va al Bayern? A me piace, ha un'offerta per il rinnovo, non sta a noi decidere a questo punto".

Leroy Sané è uno dei giocatori più discussi del calciomercato inglese e, soprattutto, di quello tedesco. Il calciatore vuole giocare con più continuità e per questo sta trattando con il . Ma il fino ad ora non ha mollato.

Niko Kovac, tecnico del Bayern, spera di abbracciarlo presto. Ma oggi ha parlato a cuore aperto Pep Guardiola, che ha vuotato il sacco sulla situazione attorno a Sané.

"È un ragazzo che apprezziamo, a me piace molto. Penso che possa migliorare rispetto all'ultima stagione. Ho detto che voglio che rimanga già in passato. Ecco perché ha un'offerta per estendere il suo contratto. Non è nelle nostre mani quindi il suo futuro, aspettiamo la decisione. L'offerta è buona, se vuole andarsene, sarò triste. Speriamo che rimanga".

Parole chiare, che fanno capire anche il valore che per Guardiola ha Sané. Lo spagnolo però non lo ha mai utilizzato nel CIty come titolarissimo, più come un 12esimo davvero prezioso.

Per questo Sané vorrebbe andare al Bayern, dove avrebbe un ruolo da sicuro protagonista, viste le partenze di Ribery e Robben. Con la sua cessione, il Manchester City spera di ottenere quasi 100 milioni di euro.