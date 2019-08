Sandro Piccinini pronto a riprendere il ruolo da telecronista: "Ma non dipende solo da me"

Il telecronista è reduce da un anno sabbatico, ma ora potrebbe tornare in telecronaca: "Sono a disposizione".

E' uno dei telecronisti più amati d' , da oltre un ventennio. Sandro Piccinini ha coniato delle frasi entrate nell'immaginario collettivo, tormentoni che impazzano sul web da diversi anni. Dopo l'anno sabbatico preso, ora il cronista potrebbe nuovamente tornare a raccontare il calcio.

Caro amico mio, vorrei precisare che non dipende solo da me. Dopo l’anno sabbatico sono a disposizione, ma ora devo trovare qualcuno amante del vintage come i ragazzi di @marcoliorni 😂😂😂 https://t.co/sors1MCqq3 — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) August 12, 2019

Piccinini è stato interrogato riguardo il suo futuro, da una nota pagina twitter che utilizza proprio il suo nome e i suoi tormentoni per tenere viva la sua leggenda, dal 'proprio lui' alla mitica 'sciabolata morbida', con il telecronista che ha aperto ad un suo ritorno sula scena calcistica.

Il traino per chiedere a Piccinini di tornare è arrivato da un programma televisivo, in cui i suoi concorrenti hanno ricordato proprio una delle espressioni più utilizzate dal classe '58, ovvero 'mucchio selvaggio' (come la pellicola western diretta da Sam Peckinpah nel 1969).

Piccinini è pronto, attende solo una chiamata:

Non resta che aspettare.