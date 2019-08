Sanchez all'Inter, oggi l'ultimo ok: si stringe con il Manchester United

Inter e Manchester United verso la fumata bianca per Alexis Sanchez: prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più bonus.

Parte il campionato dell' davanti al pubblico delle grandi occasioni: San Siro sarà pieno in occasione della prima di Conte contro il neopromosso , mentre dal mercato potrebbe arrivare un altro importantissimo colpo come Alexis Sanchez.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', l'attaccante cileno potrebbe seguire le orme di Lukaku nelle prossime ore: la dirigenza nerazzurra è vicinissima alla fumata bianca con il , che ora vuole chiudere in fretta l'operazione.

L'ultimo nodo sta nella spartizione dell'ingaggio: l'Inter potrebbe trovare l'accordo pagando circa 5 milioni. Già definita invece la formula dell'operazione: l'ex , che ha già iniziato a cercare casa a Milano, tornera in in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Anche sul fronte Biraghi potrebbero presto arrivare novità: pronto un quinquennale da 2 milioni a stagione per il terzino italiano, ma l'operazione si farà soltanto se Dalbert darà il definitivo ok per lo scambio.

Nel frattempo l'addio di Joao Mario sembra ormai cosa certa: il portoghese non rientra nei piani di Conte e sarà ceduto in prestito, l'ingaggio risparmiato sarà probabilmente reinvestito dal club per un nuovo rinforzo a centrocampo.