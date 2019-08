Dall'Inghilterra, Sanchez all'Inter in dubbio: potrebbe saltare per l'infortunio di Martial

Come riportato dal 'Guardian', potrebbe esserci una frenata nell'affare tra Inter e United per Sanchez: si aspettano notizie sull'infortunato Martial.

Alexis Sanchez ormai da giorni sembra un promesso sposo dell', ma la trattativa con il stenta ad arrivare ad una conclusione. Il motivo inizialmente sembrava essere un mancato accordo economico sullo stipendio del cileno.

Adesso però dall' rilanciano una notizia che potrebbe complicare la trattativa. Secondo quanto riportato dal 'Guardian', tra ieri e oggi doveva chiudersi quasi del tutto l'affare ma l'infortunio di Martial contro il sta preoccupando i dirigenti dello United.

L'attaccante francese, titolarissimo nel Manchester United di Ole Gunnar Solskjær, ha accusato un infortunio alla coscia. Adesso il club inglese sta aspettando i risultati degli esami, per capire anche come muoversi in sede di calciomercato.

In invece, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', non preoccupa il rallentamento della trattativa. L'Inter è fiduciosa che prima o dopo Alexis Sanchez sbarcherà a Milano per approdare alla corte di Antonio Conte.

Ricordiamo che il Manchester United ha sfoltito il suo reparto offensivo e Solskjær non ha certo l'imbarazzo della scelta su chi schierare. Rashford, Martial ed il giovane James sono stati i titolari in queste prime giornate di Premier League. Se Sanchez dovesse partire, resterebbe solo il classe 2001 Greenwood a disposizione dell'allenatore norvegese.