San Siro riaccoglie Mourinho: "Bentornato a casa José"

C'era grande attesa per il ritorno di José Mourinho a San Siro, per la prima volta da avversario dell'Inter, per vedere la reazione dei tifosi nerazzurri.

I supporter dell'Inter non hanno deluso le attese, ricoprendo di applausi il tecnico portoghese arrivato alla Scala del Calcio per i quarti di Coppa Italia.

Allo Special One, oggi alla Roma ma rimasto legato indissolubilmente all'Inter dopo il Triplete del 2010, è stato dedicato uno striscione dai suoi vecchi tifosi della Curva Nord nerazzurra.

"Bentornato a casa José".