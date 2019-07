Sampdoria, visite mediche per Murillo: si attende l'ufficialità

Jeison Murillo ha cominciato questa mattina le visite mediche con la Sampdoria. Con lui anche il portiere Lorenzo Avogadri.

Giornata di mercato importante in casa . Eusebio Di Francesco sta per accogliere un colpo di spessore, dopo la partenza di Andersen al . Il nuovo centrale blucerchiato sarà Jeison Murillo, in arrivo dal .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Come riportato da 'Sky Sport', il difensore colombiano ha cominciato questa mattina le visite mediche al laboratorio Albaro di Genova. Se tutto andrà secondo i piani, l'ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare già in serata.

L'ex arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto dal Valencia: 2 milioni adesso nelle casse del club spagnolo, più 12 al momento del riscatto.

Intanto, insieme a Murillo, sta facendo le visite mediche anche Lorenzo Avogadri, giovane portiere classe 2001 che andrà molto probabilmente a ricoprire il ruolo di vice-Audero. Arriva in prestito dall' .