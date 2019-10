Sampdoria, Ranieri punta sul 4-3-1-2: Ramirez e Barreto rispolverati

La nuova Sampdoria di Claudio Ranieri dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 contro la Roma: Ramirez trequartista, Barreto nel trio a centrocampo.

Pochi giorni per provare a riportare fiducia in un gruppo che in questo avvio di campionato è parso bloccato e poi sarà subito tempo di scendere in campo. Claudio Ranieri non vede l'ora di sedere in panchina domenica pomeriggio al Ferraris, dove la sua nuova affronterà la sua vecchia .

Un esordio speciale con i colori blucerchiati nel quale il tecnico romano vuole presentare già delle novità rispetto alla Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Niente 4-3-3 o 3-5-2. Come riportato da 'la Repubblica', Ranieri dovrebbe optare per un 4-3-1-2.

Le novità non si limiteranno però solamente al modulo da utilizzare in campo. L'ex vuole infatti puntare sul rilancio di alcuni giocatori che fino a questo momento hanno ottenuto poco spazio.

Il primo di questi è senza dubbio Gaston Ramirez, per il quale Ranieri ha in mente un ruolo da trequartista alle spalle del duo d'attacco formato da Fabio Quagliarella ed Emiliano Rigoni.

L'altro è invece Edgar Barreto. Il paraguaiano sotto la guida di Di Francesco ha collezionato soltanto 44' contro il nella seconda giornata di . Contro la Roma dovrebbe invece vedersi riservare un posto nel trio di centrocampo, affiancato da Ronaldo Vieira e Albin Ekdal.

Desaparecidos che con Ranieri puntano dunque a tornare titolari. La nuova Sampdoria potrebbe ripartire anche da qui.