La Sampdoria cerca rinforzi in attacco: occhi su Marko Pjaca

I blucerchiati cercano alternative nella zona offensiva per sostituire Caputo. Il croato della Juventus piace e può arrivare in prestito.

C'è un reparto da rinforzare. La Sampdoria sta andando alla ricerca di calciatori offensivi per dare nuova linfa all'attacco.

Data la probabile partenza di Francesco Caputo - destinato alla Lazio - l'età di Quagliarella e in attesa del rientro dell'infortunato Gabbiadini, i blucerchiati sono alla ricerca di profili da consegnare a Marco Giampaolo.

Come raccolto da GOAL, tra i nomi valutati c'è quello di Marko Pjaca. Il croato è di proprietà della Juventus ma ha trascorso l'ultima stagione in prestito con la maglia del Torino.

L'attaccante è reduce da una stagione tra alti e bassi e avendo un solo anno di contratto rimasto in bianconero è alla ricerca di una destinazione che possa garantirgli minutaggio.

L'articolo prosegue qui sotto

La Samp lo valuta come profilo ideale per via del costo del cartellino (circa 2-3 milioni di euro la richiesta della Juventus) e dell'ingaggio.

Pjaca percepisce circa 1 milione e 300mila euro annui dai bianconeri, una spesa sostenibile per i blucerchiati soprattutto considerando la possibilità di offrire un contratto pluriennale al calciatore.

La squadra di Giampaolo non è però l'unica a tenerlo in considerazione. Tra le società di Serie A interessate all'attaccante croato c'è anche la Salernitana.