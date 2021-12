Sampdoria, la panchina di D'Aversa è a rischio: Stankovic in preallerta

Le due vittorie consecutive contro Salernitana e Verona avevano riportato il sereno in casa Sampdoria, piombata nuovamente nello sconforto dopo la sconfitta subita in rimonta al cospetto della Fiorentina: appena 15 i punti conquistati, con la zona retrocessione che dista soltanto cinque lunghezze.

Probabilmente Massimo Ferrero si aspettava una prima parte di stagione più 'tranquilla', non di certo affannosa e con l'acqua alla gola: un po' come la situazione vissuta da Roberto D'Aversa, la cui panchina è sempre più traballante.

Per il tecnico nativo di Stoccarda è obbligatorio fare risultato già a partire dalla sfida con la Lazio, seguita dalla sentitissima stracittadina col Genoa: in caso di nuovi risultati negativi, la sua avventura in blucerchiato potrebbe finire per fare spazio a Dejan Stankovic.

L'ex centrocampista di Lazio e Inter è attualmente alla guida della Stella Rossa, con cui ha conquistato due campionati serbi e una coppa nazionale dal dicembre 2019, quando è stato nominato allenatore della squadra: come riportato dal 'Corriere dello Sport', sarebbe proprio lui la prima (e finora unica) scelta di Ferrero in caso di allontanamento di D'Aversa.

Dei primi contatti tra le parti risalgono alla scorsa primavera, quando il presidente della Sampdoria aveva incontrato a Milano Stankovic: tra i due non fu trovato l'accordo, ma il feeling non sembra essere del tutto svanito.

Stankovic potrebbe dunque risolvere il contratto con la Stella Rossa per sfruttare l'occasione di allenare in Serie A e dare ulteriore smalto alla propria carriera, già ben avviata: con la squadra di Belgrado è in piena lotta per la Super Liga (dove staziona al 2° posto a -3 dal Partizan) e per l'accesso agli ottavi di Europa League a 90' dal termine del girone.