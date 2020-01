Sampdoria, Osti chiama Kjaer: "Speriamo sia contento di venire qui"

Il ds della Sampdoria conferma la trattativa per l'atalantino Kjaer, cercato anche dal Milan: "Ci vuole anche la volontà del calciatore".

C'è anche il su Simon Kjaer, come svelato dall'edizione odierna di 'Tuttosport'. Ma la pista più calda per il danese, in uscita dall' , pare proprio essere rappresentata dalla , decisa a tutti i costi a puntare su di lui.

A confermarlo è stato Carlo Osti, direttore sportivo blucerchiato, che ai microfoni di 'Sky Sport', prima della sfida di San Siro contro lo stesso Milan, ha parlato proprio della trattativa con l'Atalanta.

"Kjaer è un nome buono. Dobbiamo valutare se ci siano le condizioni. Ci vuole anche la volontà del calciatore, speriamo che sia contento di venire alla Sampdoria".

Nella giornata di domani, martedì, è previsto un incontro tra la Sampdoria e l'agente di Kjaer. Il Doria ha individuato proprio l'ex romanista come il sostituto ideale di Murillo, poco utilizzato da Ranieri e cercato dal .

La certezza, in ogni caso, è che Kjaer lascerà l'Atalanta in questa finestra di mercato. Le parole pronunciate qualche giorno fa dall'agente, in questo senso, non lasciano dubbi. E la Sampdoria è in prima fila.