Calciomercato Milan, idea Kjaer per la difesa: possibile scambio con Caldara

Il Milan cerca un rinforzo in difesa e avrebbe messo gli occhi su Simon Kjaer: l'Atalanta vorrebbe inserire Caldara nell'operazione.

Nella giornata che sancirà il ritorno di Ibrahimovic al , nella partita contro la al 'Meazza', gli uomini di mercato dei rossoneri sono al lavoro per dare a Pioli dei rinforzi in difesa.

Oltre a Todibo, sempre più vicino ai rossoneri, il 'Diavolo' vorrebbe portare un altro difensore centrale a Milano: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'ultima idea di Boban e Maldini porterebbe a Simo Kjaer. Il centrale danese, il cui cartellino è ancora di proprietà del , ha deluso a Bergamo ed il suo addio all' a gennaio appare ormai inevitabile.

Sempre secondo il quotidiano torinese, il Milan avrebbe già chiesto informazioni all'Atalanta riguardo a Kjaer e la 'Dea' avrebbe chiesto in cambio Caldara. L'ipotesi dello scambio non è stata esclusa dai rossoneri, che però non vorrebbero perdere definitivamente l'ex difensore della , sul quale puntano ancora molto. Così potrebbe essere adottata la formula che prevede uno scambio di prestiti fino alla fine della stagione fra i due club.