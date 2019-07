Sampdoria, obiettivo Inglese: il Napoli chiede però 35 milioni

Secondo 'SportItalia' potrebbe ben presto scattare il valzer degli attaccanti: il Bologna vuole Gabbiadini, la Sampdoria andrebbe così su Inglese.

Avete presente il classico valzer delle punte che, puntuale, in scatta ogni anno in estate? Beh, potrebbe presto partire con , e come protagoniste. Anche se, a dire il vero, il ballo è cominciato in salita...

Secondo quanto riportato da 'SportItalia, infatti, tutto è cominciato con la richiesta del Bologna alla Sampdoria: Sinisa Mihajlovic vorrebbe riavere Manolo Gabbiadini (che per lui sarebbe anche un ritorno a Bologna).

La Sampdoria non ha chiuso le porte, anzi. La società di Ferrero però avrebbe bisogno di un sostituto, che ha individuato nel profilo di Roberto Inglese, tornato al Napoli dopo il prestito al .

E qui il ballo si è fermato sul nascere per ora: De Laurentiis chiede 35 milioni per lasciar partire la sua punta. L'alternativa a Inglese, per la Sampdoria, sarebbe Sam Lammers del .