Sampdoria-Napoli, Fabian Ruiz esulta polemicamente? "Era per un mio amico"

Dopo il raddoppio contro la Sampdoria, Fabian Ruiz si è rivolto ai tifosi blucerchiati: ha gesticolato mimando 'il gesto del parlare'.

Dopo quattro vittorie consecutive nelle prime quattro gare di campionato, il Napoli non si ferma. Anche nel primo tempo di Marassi contro la Sampdoria, è stata la formazione azzurra di Spalletti a dominare. Prima la rete di Osimhen, dunque il raddoppio di Fabian Ruiz.

Gran goal all'angolino per lo spagnolo, che dopo l'esultanza si è beccato con i tifosi della Sampdoria: Fabian Ruiz ha mimato 'il gesto del parlare' con la mano. Un qualcosa che di solito viene fatto per zittire qualcuno, nel mondo del calcio e delle sue esultanze.

All'intervallo, ai microfoni di DAZN, Fabian Ruiz ha però specificato:

"Chiedo scusa ai tifosi della Sampdoria, non ho esultato contro di loro, è per un mio amico. Mi dice che se parla segno".

Titolare al fianco di Anguissa, Fabian Ruiz ha segnato il raddoppio per il Napoli, utile a mettere in ghiaccio la partita e continuare a correre in classifica in attesa della sfida contro il Cagliari, prevista domenica 26 settembre. Spesso contestato dai propri fans, lo spagnolo sembra invece oramai costante.