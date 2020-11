Guaio Sampdoria, Keita ko: lesione muscolare, lo stop non sarà breve

L’attaccante della Sampdoria, Keita Balde, ha riportato una lesione al bicipite femorale. Potrebbe essere costretto a diverse settimane di stop.

Quella di Keita Balde non è stato un inizio di stagione in discesa. Approdato a fine settembre alla in prestito dal , prima ha dovuto mettersi alle spalle una positività al Covid-19 ed ora si ritrova costretto a fare i conti con un infortunio muscolare che potrebbe costringerlo a diverse settimane di stop.

Secondo quanto riportato dal 'Secolo XIX' infatti, l’attaccante ha riportato una lesione al bicipite femorale che sicuramente non gli consentirà di prender parte alla prossima sfida di campionato contro il , gli imporrà di saltare gli impegni con la Nazionale, ma soprattutto potrebbe tenerlo fuori anche per le sfide successive alla sosta.

Keita rischia di non farcela nemmeno per la sfida con il (in programma al Ferraris il prossimo 22 novembre), il derby di Coppa con il (25 novembre) e la successiva gara di campionato contro il (in trasferta il prossimo 30 novembre).

La sosta per gli impegni delle Nazionali non si rivelerà quindi un lasso di tempo sufficiente per recuperare da un problema che si è rivelato più grave del previsto.

Keita , che si è infortunato mercoledì nel corso di una sessione di allenamento, sin qui in campionato ha totalizzato solo 59’ in campo suddivisi in tre presenze (contro , e Genoa).