Sampdoria-Juventus: diretta streaming gratis

La di Marco Giampaolo sfida in casa la campione d' di Massimiliano Allegri, alla sua ultima panchina con i piemontesi, nella 38ª e ultima giornata di . I bianconeri hanno conquistato lo Scudetto con largo anticipo per l'8° anno consecutivo, e guidano la graduatoria dall'alto dei loro 90 punti, frutto di 28 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, i blucerchiati sono ormai fuori dai giochi per le Coppe europee e sono sicuri del 9° posto in classifica a quota 50 punti con un cammino di 14 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte.

Il fuoriclasse Cristiano Ronaldo, autore di 21 reti in 31 presenze, per i bianconeri, e Fabio Quagliarella, capocannoniere del campionato con 26 goal in 36 partite giocate, sono i migliori marcatori delle due squadre. La Vecchia Signora ha ottenuto 2 pareggi e una sconfitta con la nelle ultime 3 gare disputate, la Sampdoria invece viene da 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

SAMPDORIA-JUVENTUS DIRETTA STREAMING

Fra i match in palinsesto per la 38ª giornata del campionato 2018-19 c'è anche la sfida Samdporia-Juventus, in programma domenica pomeriggio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

SAMPDORIA-JUVENTUS DATA E ORARIO

Sampdoria-Juventus è in programma il pomeriggio di domenica 26 maggio 2019 alle ore 18.00 nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova.