Sampdoria-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Sampdoria ospita l'Inter nel lunch match della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Sampdoria di Roberto D'Aversa ospita l'Inter Campione d'Italia in carica di Simone Inzaghi nel lunch match della 3ª giornata della Serie A. I genovesi hanno al momento un punto in classifica frutto di una sconfitta con il Milan e un pareggio con il Sassuolo, i milanesi invece guidano la graduatoria a punteggio pieno assieme a Lazio, Roma, Milan e Napoli, con 2 vittorie nelle prime due gare.

Fra le due squadre sono 64 i precedenti nel massimo campionato disputati in casa dei liguri, con un bilancio che sorride all'Inter di 30 vittorie, 21 pareggi e 13 affermazioni blucerchiate. La Sampdoria, tuttavia, ha vinto il confronto più recente, imponendosi 2-1 fra le mura amiche nella scorsa stagione il 6 gennaio 2021 con le reti di Candreva e Keita e il sigillo finale di De Vrij per i nerazzurri.

La Sampdoria è la squadra che ha effettuato più recuperi offensivi in questo campionato: ben 24, di cui soltanto tre si sono concretizzati in conclusioni. L'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che festeggerà a Genova la 200ª panchina in Serie A, in caso di conquista dei 3 punti potrebbe vincere per la prima volta in carriera le prime 3 partite del massimo campionato. Fra i tecnici, nell'era dei 3 punti a vittoria, solo Conte ha vinto più di lui dopo lo stesso numero di gare.

Cifra tonda anche per uno degli ex del confronto, Antonio Candreva, che contro l'Inter taglierà il traguardo della 400ª presenza in Serie A. Fra i giocatori in attività, solo il compagno di squadra Fabio Quagliarella al momento ha fatto meglio di lui (410 presenze).

Fra i nerazzurri, invece, l'attaccante bosniaco Edin Dzeko ha nella Sampdoria una delle sue vittime preferite in Serie A (assieme all'Atalanta): 6 i goal segnati ai blucerchiati nel torneo, di cui 3 nelle ultime 3 gare. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-INTER

Sampdoria-Inter si disputerà la mattina di domenica 12 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 129ª in Serie A fra le due formazioni e sarà diretta dal signor Daniele Orsato di Schio, è in programma alle ore 12.30.

Il lunch match Sampdoria-Inter sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida del Ferraris sarà anche trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca di Sampdoria-Inter sarà affidata a Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico. Su Sky, invece, la telecronaca sarà curata da Maurizio Compagnoni, con Fernando Orsi nel ruolo di seconda voce.

Mediante DAZN e Sky Go sarà possibile seguire Sampdoria-Inter in diretta streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive app per Android o iOS, sia su personal computer e notebook, semplicemente collegandosi con i siti ufficiali delle due piattaforme.

Al termine della gara, DAZN darà inoltre ai propri utenti la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità per tifosi e appassionati è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente a chi acquista il pass Sport di vedere anche le gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

I lettori di Goal potranno seguire il lunch match anche su queste pagine. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi dal calcio d'inizio al fischio finale.

Quattro indisponibili per D'Aversa, tutti per problemi fisici: si tratta dello svedese Ekdal, del laterale destro Bereszynski e degli attaccanti Gabbiadini e Torregrossa. Nel 4-4-2 blucerchiato, davanti al portiere Audero, nel ruolo di esterni bassi agiranno Depaoli e Augello, mentre il giapponese Yoshida affiancherà il gambiano Colley al centro. Candreva e Damsgaard saranno le due ali, con Thorsby e Adrien Silva interni. Davanti probabile tandem offensivo composto da Caputo (favorito su Verre) e Quagliarella. Se fosse l'ex veronese a vincere il ballottaggio, si passerebbe ad un 4-4-1-1.

Simone Inzaghi potrebbe non disporre ancora di Alexis Sánchez, comunque sulla via del recupero, oltre che del lungodegente Brazão. A causa degli impegni in Sudamerica dovrebbero partire dalla panchina sia Lautaro Martínez che Correa: spazio a Sensi dietro a Dzeko. A centrocampo Brozovic come di consueto avrà compiti di regia, con Barella e Calhanoglu ai suoi lati ad agire da mezzali, Dumfries in ballottaggio con Darmian e Perisic (o Dimarco) a sinistra. Fra i pali ci sarà capitan Handanovic, davanti a lui il recuperato Bastoni potrebbe spuntarla su D'Ambrosio per affiancare De Vrij e Skriniar nella linea a tre difensiva dei nerazzurri.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.