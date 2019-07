Sampdoria, Di Francesco apre a Berardi: "E' un mio pupillo, Verdi mi piace"

E' il giorno della presentazione per Eusebio Di Francesco che, dopo l'esonero da parte della , riparte dalla dove prende il posto di Marco Giampaolo.

Il tecnico però non vuole sentir parlare di passo indietro nella sua carriera.

"Avrei potuto stare in attesa. Invece io ho scelto la Sampdoria. Spesso nel calcio parlare di progetto è utopistico. Credo si possa costruire qualcosa di importante. Non è un passo indietro. Sono orgoglioso. Mi piace la storia della Sampdoria".

Riguardo al calciomercato Di Francesco dimostra di avere le idee chiarissime.

"Verdi? C’è un fondo di verità e mi piace ma non c’è solo lui. Berardi è un mio pupillo. Gli allenatori hanno sempre fretta ma a volte i colpi principali si fanno alla fine. Gabbiadini? Voglio parlarci per capire dove si sente di giocare. Sto vedendo tanti video per capire bene dove poterlo schierare. Stiamo cercando un attaccante esterno e un centrale da mettere a destra. Quagliarella è l'unico che ho sentito telefonicamente".