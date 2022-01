La Sampdoria cerca il colpo in attacco: ore decisive per Borini

Approdato in Turchia nel gennaio del 2020 per vestire la maglia del Fatih Karagumruk, Fabio Borini potrebbe presto far ritorno in Serie A.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante che in questa stagione, anche a causa di alcuni problemi fisici, non ha trovato moltissimo spazio nel massimo campionato turco, è stato individuato dalla Sampdoria come elemento ideale da mettere a disposizione di Roberto D’Aversa.

La trattativa è stata avviata nei giorni scorsi e le prossime potrebbero essere le ore decisive che dovrebbero portare alla fumata bianca. Un accordo con il giocatore sarebbe infatti già stato trovato ed ora si attende l’incontro con i dirigenti del Karagumruk per chiudere il cerchio.

Borini, classe 1991, nel corso della sua carriera ha vestito in Italia le maglie di Parma, Roma, Milan e Verona. L’operazione con la Sampdoria dovrebbe eventualmente essere chiusa con la formula del trasferimento a titolo definitivo.