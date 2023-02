La Sampdoria annuncia Jesé Rodriguez in stile Sanremo: "Codice televoto numero 99"

Jesé Rodriguez è un nuovo giocatore della Sampdoria: annuncio in stile televoto del Festival di Sanremo. Vestirà la maglia numero 99.

Mancava solamente l'ufficialità, puntualmente arrivata: Jesé Rodriguez è il nuovo rinforzo della Sampdoria di Dejan Stankovic, pesantemente invischiata nella lotta per non retrocedere alla luce dei soli dieci punti conquistati nelle prime 21 giornate.

Lo spagnolo, che in passato ha vestito anche le maglie di Real Madrid e PSG, arriva da svincolato dopo la fine dell'avventura in Turchia all'Ankaragücü: annuncio in stile televoto di Sanremo, con codice 99 in riferimento al numero di maglia.

" L’U.C. Sampdoria - recita il comunicato apparso sul sito del club ligure - comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jesé Rodríguez (nato a Las Palmas de Gran Canaria, Spagna, il 13 settembre 1993)".

Il classe 1993, finito più volte al centro di notizie di gossip che hanno oscurato un rendimento in campo tutt'altro che eccelso, dovrà mettere al servizio dei blucerchiati l'esperienza accumulata in tutti questi anni nei campi d'Europa.

La Serie A, infatti, sarà il quarto campionato della Top 5 europea ad ospitare Jesé Rodriguez, che in passato ha giocato anche in Liga, Ligue 1 e Premier League. Tuttavia, i risultati migliori ottenuti più recentemente si riferiscono alla stagione 2021/2022 in seconda divisione spagnola col Las Palmas, trascinato fino alla semifinale playoff con ben undici goal.