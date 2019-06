Salernitana, Ventura in pole per la panchina

Gian Piero Ventura potrebbe tornare ad allenare: a lui sta pensando la Salernitana che attende una risposta dall'ex commissario tecnico dell'Italia.

Dopo sette mesi passati da disoccupato, Gian Piero Ventura potrebbe tornare finalmente su una panchina per rilanciare una carriera macchiata indelebilmente dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2018 con l' , sconfitta nel playoff dalla .

Secondo quanto riportato da 'TuttoSalernitana', l'ex ct è vicino proprio alla che sta attendendo una risposta dal 71enne. Contestualmente, siamo ai dettagli per il rinnovo biennale del direttore sportivo Angelo Fabiani.

Se dovesse dire sì, Ventura allenerebbe una squadra che si è salvata in Serie B per il rotto della cuffia, alla lotteria dei calci di rigore nei playout giocati contro il a inizio giugno e contraddistinti da mille polemiche arbitrali e non solo.

L'ultima esperienza risale al novembre 2018, quando si è interrotto il rapporto con il : tre sconfitte e un pareggio in quattro gare, con tanto di dimissioni rassegnate e rescissione consensuale del contratto con i veneti, poi retrocessi.