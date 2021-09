La Salernitana sogna il grande colpo: c'è Ribery nel suo mirino

Il Verona non è l’unico club italiano sulle tracce di Ribery. Nella corsa che porta al campione francese si è inserita la Salernitana.

Chiusa dopo due stagioni la sua avventura alla Fiorentina, Franck Ribery è senza ombra di dubbio uno dei giocatori in regime di svincolo più importanti che devono ancora trovare una sistemazione.

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un forte interesse del Verona per il fuoriclasse transalpino, a quanto pare però, quella scaligera non è l’unica società di Serie A sulle sue tracce.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, in queste ore anche la Salernitana si è iscritta alla corsa che porta al giocatore. I contatti con il Verona intanto proseguono, ma non si è ancora arrivati ad una risposta definitiva da parte del club che potrebbe portare ad una fumata bianca in tempi abbastanza rapidi.

La Salernitana sta quindi provando ad approfittare di questo stand-by e proverà a convincere Ribery accontentando anche le sue richieste economiche.

Per la squadra guidata da Fabrizio Castori, che è reduce dalle due sconfitte consecutive patite nei primi due turni di campionato, si tratterebbe ovviamente di un innesto eccezionale, capace di garantire oltre che un enorme bagaglio di esperienza, anche un deciso salto in avanti in termini di qualità tecniche.