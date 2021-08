Salernitana-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana ospita la Roma nella 2ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Roma

Salernitana-Roma Data: 29 agosto 2021

29 agosto 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Roma di José Mourinho fa visita alla Salernitana di Fabrizio Castori, neopromossa in Serie A, nella 2ª giornata di campionato. I capitolini hanno vinto all'esordio, superando 3-1 all'Olimpico la Fiorentina, mentre i campani hanno subito la rimonta del Bologna al Dall'Ara, perdendo 3-2.

Bilancio in perfetto equilibrio negli unici due precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa dei granata: un successo della Roma nel secondo Dopoguerra (0-1 targato Pesaola) e una vittoria della Salernitana nel 1998/99 (2-1 con i goal di Bernardini e Federico Giampaolo per i campani, di Di Biagio per i giallorossi).

Agostino Di Bartolomei, storico capitano della Roma, unisce simbolicamente le due squadre, visto che concluse la carriera giocando le ultime due stagioni con la Salernitana e la condusse, con la fascia al braccio, alla conquista della promozione dalla Serie C1 alla Serie B nel 1989/90.

José Mourinho, qualora dovesse vincere anche all'Arechi, diventerebbe il terzo allenatore giallorosso a vincere entrambe le prime due gare alla guida dei giallorossi in Serie A a partire dagli anni 2000, dopo Claudio Ranieri nel 2009/10 e Rudi Garcia nel 2013/14. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-ROMA

Salernitana-Roma si giocherà la sera di domenica 29 agosto 2021 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. La partita, che sarà la 5ª in Serie A fra le due formazioni e sarà diretta dal signor Rosario Abisso di Palermo, avrà inizio alle ore 20.45.

La sfida Salernitana-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati sad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l'applicazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Roma sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere Salernitana-Roma in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Collegandovi con il portale, troverete la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti della partita dal calcio d'inizio al fischio finale.

Fuori Strandberg per squalifica e Veseli per infortunio, Castori punterà sul classico 3-5-2 per provare a fermare la Roma di Mourinho. Davanti al portiere Belec, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Gyomber, Bogdan e Jaroszynski. A centrocampo i due Coulibaly, Mamadou e Lassana, saranno affiancati da Obi, mentre sulle fasce agiranno Kechrida a destra (favorito su Zortea) e Ruggeri a sinistra. In attacco tandem offensivo composto da Bonazzoli e Simy, con il nigeriano in vantaggio su Djuric.

Moourinho schiererà la Roma con il 4-2-3-1. Davanti l'unica punta sarà l'inglese Abraham, che potrebbe spuntarla nel duello con Shomurodov, e sarà supportato dai tre trequartisti Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini e Carles Pérez. Cristante e Veretout comporranno il tandem della mediana. In difesa, davanti al portiere Rui Patricio, Karsdorp e Viña saranno i due esterni bassi, con Mancini e Ibañez centrali difensivi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.