Salernitana-Reggiana, il Giudice Sportivo assegna il 3-0 a tavolino per il padroni di casa

Il GIudice Sportivo ha inflitto il 3-0 a tavolino in favore della Salernitana nel match contro la Reggiana in seguito al match non disputato.

Si è chiuso con un altro caso ' - ' il match non disputato tra e Reggiana: il Giudice Sportivo ha infatti inflitto il 3-0 a tavolino in favore dei padroni di casa dopo che la squadra ospite non si era presentata al fischio d'inizio.

Proprio come il big match di il caso Salernitana-Reggiana si chiude con la vittoria a tavolino, ma in questo caso non è stata aggiunta la penalizzazione di un punto agli emiliani. I campani salgono dunque al secondo posto in classifica agganciando il a 14 punti in classifica.

La Reggiana non si era presentata alla sfida a causa del focolaio di Covid-19 esploso all'interno del club con ben 23 positivi tra giocatori e staff. Questo il comunicato nel quale gli emiliani spiegavano i motivi dell'impedimento:

