Salernitana, Nicola conferma: "Radovanovic fuori rosa, è andata così"

Il centrocampista era sul mercato ma alla fine è rimasto a Salerno, ora è ufficialmente fuori rosa e non giocherà fino al termine del campionato.

L'avventura di Ivan Radovanovic alla Salernitana finisce nel peggiore dei modi. Il centrocampista, infatti, è stato ufficialmente tagliato e non scenderà più in campo fino al termine della stagione.

La conferma è arrivata direttamente dal tecnico dei campani, Davide Nicola, durante la conferenza della vigilia di Salernitana-Juventus.

" Radovanovic l’ho messo fuori rosa. Per me rappresenta un calciatore che ha dato tanto a questa squadra. Non ho bisogno di parlare con lui, è andata così”.

Il giocatore era finito sul mercato e qualche settimana fa sembrava destinato al Cagliari. Alla fine però non se n'è fatto nulla ma la Salernitana ha comunque deciso di escludere Radovanovic, evidentemente ormai fuori dal progetto.

In questa stagione Radovanovic ha messo insieme dieci presenze, l'ultima lo scorso 15 gennaio nei minuti finali della gara persa per 8-2 contro l'Atalanta.