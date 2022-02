Salernitana-Milan 2-2: il Diavolo rallenta all'Arechi, provvidenziale Rebic

Il Milan rallenta a Salerno, uscendo dall'Arechi con in tasca solo un punto: merito di una Salernitana rinvigorita dall'arrivo di Nicola in panchina e trascinata da un super Djuric. Il 2-2 che matura regala all'Inter subito una chance di riscavalcare i rossoneri al primo posto in caso di vittoria contro il Sassuolo.

La classifica racconta di un divario abissale tra le due squadre, almeno sulla carta, ma Pioli non si fida e manda in campo la stessa formazione che ha battuto domenica scorsa la Sampdoria, con l'unica eccezione del rientro di Hernandez, squalificato contro i blucerchiati; la prima di Nicola vede i granata schierati con un 4-2-3-1 a trazione anteriore, con Ribery, Bonazzoli e Djuric dal primo minuto.

Pronti-via e il Milan mette subito la freccia: classica scorribanda di Hernandez, che si accentra e disegna una traccia meravigliosa per Messias, che di prima, d'interno sinistro, spiazza Sepe e porta avanti i rossoneri. In campo però c'è una Salernitana arrembante e battagliera, che resta in partita mentalmente nonostante lo svantaggio e trova il pareggio alla mezzora con Bonazzoli: Maignan esce fuori tempo nel tentativo di anticipare Djuric, che di testa fa da sponda per il compagno di reparto, che in sforbiciata sigla il suo 3° goal nelle ultime 3 presenze.

Nella ripresa il Milan prova ad alzare il ritmo, impensierisce Sepe prima con Giroud e poi Leao ma al 72' arriva a sorpresa il vantaggio dei padroni di casa: Mazzocchi mette in mezzo un pallone perfetto per Djuric, che di testa anticipa Tomori e fa esplodere l'Arechi. Gioia che dura però pochi minuti perchè gli ospiti trovano subito il 2-2 con un destro da fuori di Ante Rebic, a segno cinque mesi dopo la rete realizzata contro la Juventus. Basta per evitare una disfatta, non per togliere al Diavolo quel retrogusto amaro di un pareggio che sa di sconfitta. Per la Salernitana un punto che smuove la classifica e che dà speranza per il futuro: la strada imboccata è quella giusta.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SALERNITANA-MILAN 2-2

MARCATORI: 5' Messias, 29' Bonazzoli, 72' Djuric, 77' Rebic

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe 5,5; Mazzocchi 7, Dragusin 7, Fazio 6,5, Ranieri 5; Radovanovic 6 (15' Ederson 6,5), L. Coulibaly 7; Kastanos 5,5 (69' Obi 6), Bonazzoli 7, (81' Mousset sv), Ribery 7 (69' Perotti 6); Djuric 7,5 (81' Mikael sv). All. Nicola 7

MILAN (4-2-3-1): Maignan 5; Calabria 5,5 (73' Florenzi 6), Tomori 5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6,5; Tonali 5,5, Bennacer 5,5 (46' Kessie 5); Messias 6,5 (73' Saelemaekers 6), Brahim Diaz 5 (61' Rebic 7), Leao 6; Giroud 5,5. All. Pioli 5,5

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Bennacer, Ederson, Giroud, Rebic, Djuric, Romagnoli