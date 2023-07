La Salernitana puntella l'attacco: occhi su Niang

Il club campano potrebbe far tornare in Italia l'ex attaccante del Milan e del Torino. Ma per averlo c'è da superare la concorrenza.

Migliorare in ogni reparto, a partire dall'attacco. La Salernitana ha le idee chiare e sa che per restare in Serie A per il terzo anno consecutivo servirà puntellare la rosa.

Per questo motivo si monitora il mercato alla ricerca di profili che possano permettere a Paulo Sousa di avere a disposizione una squadra competitiva.

Uno di questi potrebbe arrivare dalla Francia. Come riferisce il quotidiano transalpino L'Equipe, il club di Iervolino ha messo nel mirino Mbaye Niang, attualmente in forza all'Auxerre.

L'attaccante senegalese, che in passato ha vestito le maglie di Milan, Genoa e Torino, potrebbe far dunque ritorno in Serie A cinque anni dopo la sua ultima esperienza.

La Salernitana deve però fare i conti con la concorrenza agguerrita di squadre come il Las Palmas e i turchi del Konyaspor, oltre che degli immancabili club sauditi che ormai scandagliano ogni occasione di mercato.