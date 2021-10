Salernitana-Genoa, problema per Destro nel riscaldamento: gioca Bianchi

Leggero infortunio muscolare per Destro, che non rischia e salta la gara dell'Arechi. Al suo posto Ballardini sceglie il giovane Bianchi e non Pandev.

Una settimana dopo l'episodio della bottiglietta, il celebre goal messo a segno contro il Verona comunque inutile per portare a casa l'intera posta in palio, Mattia Destro è costretto a fermarsi. Niente Salernitana, niente secondo anticipo della settima giornata di Serie A.

L'attaccante del Genoa, come riporta DAZN, si è fermato durante il riscaldamento e dunque non giocherà la gara dell'Arechi. Colpa di un problemino muscolare al flessore destro, apparentemente non così grave ma tale da indurre lo staff medico rossoblù e lo stesso Destro a non rischiare di peggiorare la situazione.

L'ex Milan e Roma era stato schierato da Ballardini dal primo minuto, intoccabile nell'attacco del Genoa. Assieme a lui, il giovane Kallon. Il sostituto non sarà Goran Pandev, bensì un altro baby come Fabio Bianchi, 21 anni, che dunque partirà dall'inizio per la prima volta in Serie A.

Bianchi, reduce da un prestito in Serie C alla Lucchese nel quale ha messo a segno 13 reti in 32 presenze, ha fin qui giocato solo il secondo tempo del match d'esordio perso malamente in casa dell'Inter. Oggi si troverà tra le mani una chance da non sprecare.