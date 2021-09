Genoa-Verona, doppietta di Destro: segna con la bottiglietta in mano

Episodio in Genoa-Verona: l'attaccante rossoblù ha siglato il goal del momentaneo vantaggio in maniera curiosa.

C'è chi segna con le scarpe slacciate, c'è chi addirittura scalzo: i goal di mano hanno segnato le epoche. Ma quelli con le bottigliette in mano? E' successo in Genoa-Verona, gara spettacolare terminata con il risultato di 3-3 e tante, tantissime emozioni.

A un certo punto il match sembrava ben indirizzato, con gli ospiti avanti per 0-2: nell'ultimo quarto d'ora, però, la reazione dei rossoblù ha prodotto un'incredibile rimonta. All'85' il risultato è di 3-2.

La terza rete del Genoa la segna lui, l'uomo del momento per la squadra di Ballardini: Mattia Destro. Già all'80' l'ex attaccante di Milan e Roma si era reso protagonista del pareggio, con un colpo di testa preciso dopo la battuta del calcio di punizione di Rovella.

All'85', però, Destro viene lanciato in porta, superando Montipò con un preciso scavetto: ed è qui che avviene l'episodio curioso. L'attaccante si stava dissetando in attacco quando gli è arrivato il pallone giusto.

Nonostante ciò non ha mollato la bottiglietta e, anzi, si è involato tenendo in mano la stessa, concludendo a rete: dopo sì, dopo l'ha lasciata. Ma fino al tiro no: l'ha tenuta, siglando un goal iconico.

La partita è poi terminata 3-3 con la rete nel finale di Kalinic: spettacolo al Ferraris, comunque, e buon momento per Destro. Che adesso sì: può dissetarsi senza problemi, al termine di una gara entusiasmante.