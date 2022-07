La Salernitana piazza un altro colpo: è ufficiale l’arrivo di Junior Sambia

La Salernitana piazza il suo quinto colpo di mercato. Per la fascia destra arriva lo svincolato Junior Sambia.

La Salernitana si conferma una delle società di Serie A più attive in assoluto in sede di calciomercato piazzando il suo quinto colpo.

E’ infatti ufficiale l’arrivo di Junior Sambia, forte terzino destro francese che nelle ultime cinque stagioni ha vestito in Ligue 1 la maglia del Montpellier.

L'articolo prosegue qui sotto

Ad annunciare l’intesa con il giocatore che era libero a parametro zero, è stato lo stesso club campano attraverso una nota ufficiale.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ‘96 Salomon Junior Sambia. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026”.

Sambia, 26 anni, può agire sia da terzino destro che da centrocampista di fascia e nel corso della sua carriera stato schierato anche da mediano.

Nell’aprile del 2020, le sue condizioni di salute hanno preoccupato l’intera comunità calcistica internazionale. Ricoverato per una gastroenterite, dopo essere risultato negativo ad un tampone per il COVID-19, a causa di difficoltà respiratorie è stato trasferito in terapia intensiva dove è stato indotto in coma artificiale. Risultato successivamente positivo al COVID-19 (primo giocatore in assoluto in Ligue 1), è poi uscito dal coma ad inizio maggio, mettendosi definitivamente alle spalle la malattia.