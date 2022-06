La Salernitana su Brereton Diaz: De Sanctis a Londra per chiudere

I campani continuano a cercare rinforzi in attacco. Tra i favoriti c'è la punta del Blackburn, per il quale il ds De Sanctis sta provando a chiudere.

La Salernitana vuole rinforzare l'attacco e il direttore sportivo Morgan De Sanctis, chiamato per sostituire Walter Sabatini, lavora giorno e notte per accontentare Nicola.

Tra le piste più calde in queste ore c'è quella che porta a Ben Brereton Diaz, punta 23enne del Blackburn cercata anche da Olympique Lione e Eintracht Francoforte.

Per convincerlo ad accettare la nuova esperienza in Serie A, il ds dei campani si è recato a Londra per un colloquio vis-a-vis con il calciatore cileno di origini inglesi.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel corso dell'ultima stagione, Brereton Diaz ha messo a segno ben 22 goal in 36 presenze con il Blackburn in Championship.

Un rendimento che oltre a valergli la convocazione con il Cile ha attirato l'attenzione di diversi club in giro per l'Europa.