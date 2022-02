Salernitana, arrestati due giocatori delle giovanili: sono accusati di scippo

Un grave episodio scuote l'ambiente della Salernitana: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', due calciatori delle giovanili granata sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno.

L'accusa è quella di scippo ai danni di una donna in un quartiere del centro di Salerno, reato per cui i due ragazzi sarebbero stati colti in flagranza.

Attonito il commento del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, in attesa che emergano ulteriori sviluppi chiarificatori.

"L'episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti. Se confermato - si legge sul sito de 'La Gazzetta dello Sport' - si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e, che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni".