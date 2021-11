Sale il numero di contagi da Covid: il Lipsia dovrà giocare a porte chiuse

Il Lipsia sarà costretto a giocare le prossime gare interne a porte chiuse e quindi senza il supporto dei suoi tifosi.

La decisione è stata presa direttamente dal Governo della Sassonia a seguito del rapido innalzamento dei numeri di contagi da Covid-19.

Il Lipsia sarà il primo club della Bundesliga chiamato a dover fare i conti con questo tipo di provvedimento, mentre in 2. Bundesliga lo stesso dovranno fare anche la Dinamo Dresda e l’Erzgebirge Aue.

Tale misura, almeno per il momento, sarà adottata dal 22 novembre al prossimo lunedì 12 dicembre e rappresenterà solo una delle restrizioni imposte in Sassonia. Come annunciato nella giornata di venerdì, a causa dei molti contagi, dovranno chiudere biblioteche, strutture culturali e ricreative, bar, discoteche e non verranno allestiti i tradizionali mercatini di Natale.