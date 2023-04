Salamon sospeso per doping: salta la sfida di Conference League con la Fiorentina

Il difensore del Lech Poznan, con un lungo passato in Italia, è stato sospeso per tre mesi: non potrà giocare e prendere parte agli allenamenti.

Un fulmine a ciel sereno in casa Lech Poznan a poche ore dalla sfida con la Fiorentina valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League. La compagine polacca infatti, non potrà schierare uno dei suoi uomini di punta: Bartosz Salamon. Il difensore, con un lunghissimo passato in Italia con le maglie di Brescia, Foggia, Milan, Sampdoria, Pescara, Cagliari, SPAL e Frosinone, è infatti stato sospeso per doping e non sarà della partita. Salamon era risultato positivo al clortalidone, un farmaco utilizzato per trattare l’ipertensione, a seguito un test antidoping al termine di una partita di Conference League contro il Djugardens, ma non era stato ancora sospeso poiché si era deciso di valutare a fondo la questione (a detta del Lech la cosa non poteva influire sulle prestazioni del giocatore). A poche ore dalla sfida con la Fiorentina, è dunque arrivata la decisione della UEFA e a comunicarla è stata proprio il Lech Poznan attraverso una nota ufficiale. “Il Lech Poznan ha appena appreso la decisione della UEFA di sospendere Bartosz Salamon per tre mesi. Durante la sospensione, il difensore non potrà prendere parte a partite e allenamenti. Come club, abbiamo deciso di presentare ricorso contro tale decisione”. Salamon dunque, salvo sorprese, non prenderà parte nemmeno alla gara di ritorno in programma il prossimo 20 aprile a Firenze. Scelti da Goal Come vedere Milan-Napoli su Amazon Prime Video gratis

