Sacchi e il 'consiglio' alla Juve: "Scelga un tecnico con un'idea di gioco"

Arrigo Sacchi prova a spiegare i motivi dell'eliminazione della Juve dalla Champions: "Il calcio è uno sport di squadra, da solo Ronaldo non vince".

Sono passate più di 24 ore ma, come prevedibile, l'argomento principe in Italia resta l'eliminazione a sorpresa della Juventus dalla Champions League: bianconeri con un pugno di mosche in mano nonostante la vittoria arrivata al termine dei tempi supplementari, colpa dei due goal subiti che hanno fatto la fortuna del Porto.

Grande assente ingiustificato Cristiano Ronaldo, il peggiore dei ventidue in campo: intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha rafforzato il concetto di gioco di squadra opponendolo alla qualità del singolo che, nel caso del portoghese, non può decidere la partita senza il supporto dei compagni.

"È come la matematica: 1 per 1 fa sempre 1. Mentre 1 per 10 fa 10. Il calcio è uno sport di squadra. Ronaldo fa... il Ronaldo, ma se ti affidi così tanto a un singolo e lui fallisce la partita, sono guai. Anche Maradona, che pure è stato il più grande, da solo non ha vinto la Coppa dei Campioni. Da allenatore non ho mai voluto giocatori già affermati perché temevo non contribuissero a fare squadra. Puoi comprarne anche 10 ma se non fanno squadra, non vinci. Ricorda i galacticos del Real? In attacco Beckham, Raul, Ronaldo, Zidane e Figo. In panchina un Pallone d’oro, Owen, e Morientes. La Coppa non l’hanno vinta".

Anche Pirlo (fresco di Tapiro d'Oro assegnato da 'Striscia la Notizia') è finito nel tritacarne delle polemiche.