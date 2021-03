Tapiro d'Oro a Pirlo: "Spero di mangiare anche la colomba..."

Andrea Pirlo ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli: "Il voto a Ronaldo? Per me è sempre 7, come il suo numero di maglia".

Il giorno dopo è sempre il peggiore per chi perde, costretto a spiegare i motivi di un fallimento non previsto dal blasone: la Juventus ha salutato la Champions League dopo l'inutile vittoria sul Porto, trascinato da una doppietta di Sergio Oliveira.

Per i bianconeri solo tanta amarezza e delusione per non essere riusciti a prevalere su un avversario alla portata, per di più rimasto in dieci nei primi minuti della ripresa e costretto a difendersi in massa per resistere al forcing degli uomini di Pirlo.

Proprio il tecnico bresciano è stato 'premiato' con il Tapiro d'Oro dall'inviato di 'Striscia la Notizia' Valerio Staffelli: ecco un'anticipazione di ciò che andrà in onda stasera.

"Speriamo di poterci riprovare il prossimo anno. Non parlerei solo dell'errore di Ronaldo in barriera, abbiamo commesso degli sbagli che ci sono costati il passaggio del turno. Un voto a Cristiano? Lo lascio ai giornalisti, per me è sempre 7 come il suo numero".

"Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…" (#Pirlo, 10 marzo 2021) pic.twitter.com/lic1mp8B1d — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 10, 2021

Già lo scorso autunno Pirlo ricevette un altro Tapiro per l'andamento a singhiozzo della sua Juventus.