Sabiri alla Fiorentina, è ufficiale: vestirà la maglia viola in estate

La Fiorentina ha ufficializzato l'ingaggio del calciatore marocchino che approderà in toscana in estate: rimarrà in prestito alla Samp fino a giugno.

Nelle ore conclusive della sessione invernale di calciomercato, Abdelhamid Sabiri è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il fantasista marocchino ha siglato il contratto che lo legherà ai viola fino al 2026, ma rimarrà a Genova, in maglia Samp, sino al termine della stagione in corso. Il comunicato ufficiale della società viola conferma la buona riuscita dell'operazione: "Sabiri, nato a Goulmima il 28 novembre 1996, nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie dell'Huddersfield e del Norimberga. Ha, inoltre, disputato l'ultimo Mondiale con la maglia del Marocco con cui ha raggiunto il quarto posto finale. Il nuovo calciatore viola rimarrà in prestito alla Sampdoria fino al 30 giugno 2023". Il classe 1996, sbarcato in Liguria la scorsa estate a titolo temporaneo, ha collezionato sin qui 13 presenze stagionali in Serie A segnando un goal. Davanti a lui gli ultimi mesi in quel di Genova, prima di mettere mano ad un capitolo nuovo di zecca con la maglia gigliata. Il suo futuro prende dunque forma. Quantomeno per le prossime tre stagioni. Scelti da Goal Calciomercato LIVE!

Calciomercato, gli affari ufficiali dell'ultimo giorno

Coppa Italia 2022/2023: risultati e tabellone

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati