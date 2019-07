Futuro in Russia per Schürrle: lascerà il Dortmund per lo Spartak Mosca

Il campione del mondo 2014 André Schürrle lascerà il Borussia Dortmund: il suo futuro è in Russia, con la maglia dello Spartak Mosca.

Nel 2016 il ha investito su di lui 30 milioni di euro per strapparlo al . Tre anni dopo, a 28 anni, André Schürrle può dire addio al giallonero e traferirsi in in prestito.

Secondo quanto riporta la 'Bild', l'ala sinistra che nel 2014 ha vinto il Mondiale con la da protagonista è a un passo dalla firma con lo Mosca, dopo aver passato l'anno scorso in prestito al , retrocesso dalla Premier alla Championship.

Il sarebbe d'accordo a vendere il giocatore anche soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni di euro, mentre il giocatore continuerà a percepire 3.5 milioni di euro netti all'anno.

Sarà la settima maglia di club diversa nella carriera del tedesco, che ha esordito con il , poi è transitato per il , per il , per il Wolfsburg e infine Dortmund e Fulham.

L'addio al Borussia era già deciso da tempo: il classe 1990 non è nemmeno partito per la tournée americana e salterà anche il ritiro in , per cui non è stato convocato. In attesa di volare per la Russia e firmare con il suo nuovo club.